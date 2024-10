Le "Week-end du Client" a gonflé de 5% le nombre de transactions

Le service de paiement Worldline a enregistré le week-end dernier une augmentation de 5% des transactions de paiement par rapport aux précédents week-ends depuis le début de l'année, rapportent lundi la fédération professionnelle Comeos ainsi que les organisations professionnelles Unizo et UCM. Les coorganisateurs de l'évènement "Week-end du Client" se félicitent d'une 8e édition réussie.

Selon les organisations, le samedi 5 octobre sera d'ailleurs l'une des dix journées les plus chargées en termes de transactions pour l'année 2024.

Le week-end dernier, plus de 10.000 commerçants dans toute la Belgique ont célébré leurs clients au travers de plusieurs activités. "Ce week-end est une opportunité précieuse de rencontres et d'échanges de terrain avec tous les acteurs concernés: commerçants, consommateurs, villes et communes", illustre la secrétaire générale de l'UCM, Caroline Cleppert.