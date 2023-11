Léger repli du BEL 20 parmi des indices européens partagés

Après un bref passage dans le vert mardi à l'ouverture, l'indice BEL 202 devait hésiter à l'instar de ses voisins européens partagés, jusqu'à céder moins de 0,1% vers 11heures, à 3.526 points avec 11 de ses éléments en baisse, Aedifica (58,05) et Cofinimmo (64,30) en tête avec des reculs de 1,3 et 1,6% en compagnie de Galapagos (33,97) qui abandonnait 1,3%.

arGEN-X (449,40) cédait 0,3% tandis que Solvay (102,95) et UCB (67,58) reperdaient 1,2 et 1%, Umicore (23,55) étant négative de 0,1% alors qu'Aperam (27,83) remontait de 1,9%.

AB InBev (56,70) était en hausse de 0,5% alors que KBC (52,30) et Ageas (38,08) abandonnaient 0,8 et 0,7%, GBL (72,52) et Sofina (200,20) cédant 0,1 et 0,8%.