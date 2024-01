L'entreprise thaïlandaise détentrice du concours Miss Univers revend 50% de ses parts

Le partenariat entre JKN Global Group et Legacy Holding va "renforcer la dimension internationale de la marque, et créer de nouvelles opportunités de produits et de marketing", ont annoncé les deux entités dans un communiqué commun.

La transaction est évaluée à 16 millions de dollars, a précisé JKN dans une déclaration publique à l'instance boursière de Bangkok, diffusée mardi.