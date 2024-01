Les plateformes de réservation en ligne ne proposent plus de vols Ryanair

Les plateformes de réservation en ligne telles que Booking.com, Kayak et Kiwi ne proposent plus de vols Ryanair depuis décembre, a annoncé la compagnie aérienne irlandaise mercredi.

À plus long terme, la compagnie aérienne ne s'attend à "aucun impact significatif" sur les volumes ou le bénéfice après impôt pour cet exercice, car les réservations de tiers ne représentent qu'une faible proportion du total.

L'entreprise a précédemment indiqué prévoir un bénéfice annuel compris entre 1,85 et 2,05 milliards d'euros.

La raison pour laquelle les sites de réservation ont cessé de proposer des vols Ryanair n'est pas connue, mais les relations entre ces plateformes et le transporteur irlandais sont tendues depuis un certain temps. Il pourrait y avoir un lien avec une décision de justice irlandaise sur le transfert automatique des données de vol. Aux États-Unis, un procès est en cours entre Ryanair et plusieurs sites internet.