Les principaux syndicats agricoles du sud du pays manifesteront à Bruxelles le 26 février

La Fugea, à l'initiative de cette nouvelle action, avait déjà annoncé la manifestation la semaine dernière. La Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) et la Coordination européenne Via Campesina (ECVC) ont également confirmé leur participation ce mardi. Aucune précision n'est encore connue concernant le nombre de manifestants attendus, mais "des tracteurs seront présents", selon la FWA. Le Boerenforum et le MAP viendront quant à eux représenter les agriculteurs du nord du pays.

Les fédérations plaident notamment pour la sortie des accords de libre-échange, l'arrêt des négociations pour l'accord UE-Mercosur, ou encore la garantie d'une Politique agricole commune (PAC) forte pour soutenir les pratiques agro-écologiques.