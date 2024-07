Les prix des timbres augmenteront de 6,8% en moyenne début 2025, annonce La Poste

Les tarifs du service postal universel, qui garantit notamment une distribution six jours sur sept et des tarifs abordables pour les envois les plus courants, avaient augmenté de 8,3% en moyenne début 2024, le timbre vert - au prix inchangé deux années auparavant - passant notamment de 1,16 euro aux 1,29 actuellement en vigueur. En deux ans, il prend donc 19,8%, et la lettre recommandée, 18,8%.

Les clients du service de timbre en ligne, à imprimer chez-soi, payeront 1,35 euro pour une lettre verte.

Parmi les autres produits, la lettre internationale passera de 1,96 à 2,10 euros en 2025; la lettre "services plus" pour "les envois de documents les plus importants nécessitant des notifications de suivi" passe de 2,99 euros à 3,15 (+5,4%); et les tarifs des colis Colissimo pour les particuliers augmentent en moyenne de 5,2% "toutes destinations confondues", selon un communiqué du groupe public.