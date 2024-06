Les réacteurs nucléaires belges prolongés n'utiliseront pas d'uranium russe

Ces deux derniers réacteurs nucléaires ne fonctionneront qu'avec du combustible provenant de pays occidentaux tels que le Canada ou l'Australie pendant toute la prolongation de leur durée de vie. Une porte-parole d'Engie a déclaré que l'entreprise avait délibérément choisi de ne plus travailler avec des fournisseurs d'uranium russes. "Les dernières livraisons en provenance de Russie ont eu lieu fin 2021", a indiqué Hellen Smeets à l'Echo. L'étape d'enrichissement de l'uranium n'implique plus non plus d'entreprises russes.

La Russie représente un acteur mondial majeur dans l'extraction et l'enrichissement de l'uranium. Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, cette dépendance russe est remise en question par les pays européens. Avant la guerre, environ 40% du combustible des centrales de Doel et de Tihange pouvait encore être lié à la Russie.