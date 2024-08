Les sept plus grands opérateurs de terminaux contrôlent 40 % du débit portuaire mondial

L'exploitant PSA, basé à Singapour et également très actif dans le port d'Anvers se positionne en tête du classement des opérateurs les plus importants. Arrivent ensuite China Merchants puis China Cosco Shipping. APM Terminals, dont le siège est situé aux Pays-Bas et qui fait partie du groupe danois Maersk, occupe la quatrième place. La cinquième position revient à DP World, basé à Dubaï et également très actif dans le port d'Anvers.

Le groupe suisse MSC - en septième position - a enregistré la plus forte croissance, à la suite de l'acquisition de Bolloré Africa Logistics. Adani, basé en Inde, est le nouveau venu le plus important. "Bien que plusieurs petits opérateurs de terminaux aient indiqué qu'ils souhaitaient élargir leur portefeuille, les opportunités sont très limitées", souligne l'auteure du rapport Eleanor Hadland.