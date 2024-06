L'industrie laitière demande une politique à long terme pour une meilleure rentabilité

En parallèle, les acteurs du secteur ont continué d'investir pour, notamment, gagner en efficacité et pour renforcer la durabilité de leurs activités. Ils "continuent aussi à aider les producteurs laitiers dans leurs efforts en faveur de la durabilité, comme ils s'y sont engagés dans la Charte de la durabilité MilkBE", poursuit la confédération. "Le niveau élevé des investissements, qui a aussi été maintenu en 2023, souligne la foi de l'industrie laitière en l'avenir."

Mais à côté des défis économiques, "il manque une politique réaliste et réalisable, tant pour les exploitations laitières que pour l'industrie transformatrice (...) Ceci engendre une incertitude juridique et complique de nouveaux progrès. De plus, la disponibilité d'un volume de lait suffisant à l'avenir demeure une préoccupation majeure".

C'est pourquoi "les hommes politiques élus ont donc beaucoup à faire pour créer le cadre approprié afin d'exploiter pleinement le potentiel de notre secteur. La CBL est prête dès à présent à collaborer avec les partenaires de la filière et les autorités à cette fin", conclut l'organisation.