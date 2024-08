L'instabilité géopolitique et l'IA préoccupent les dirigeants et travailleurs belges

Les tensions géopolitiques, l'augmentation de la cybercriminalité et l'essor de l'intelligence artificielle sont les principales tendances qui préoccupent les chefs d'entreprises et travailleurs belges. C'est ce que révèle la dernière édition de l'enquête annuelle menée par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et le groupe d'assurances Ageas auprès de 722 cadres et 1.300 travailleurs.

La FEB et Ageas soulignent également les changements de priorités des dirigeants au fil des années. L'accent mis sur les congestions a ainsi diminué par rapport aux précédentes enquêtes, alors que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus mis en avant en raison de l'essor du travail du travail hybride. L'inadéquation du marché du travail, s'il reste dans les tendances, a par contre baissé dans la liste des priorités, alors que la pollution est remontée dans le Top 10.

Selon ce "TrendWatch 2024" au cours duquel les répondants sont invités à évaluer une série de tendances parmi 148 préalablement choisies, la cybersécurité apparaît comme la priorité absolue des chefs d'entreprises belges. Il s'agit du sujet qui préoccupe le plus les managers avec l'instabilité géopolitique au niveau mondial, de la guerre en Ukraine aux conflits au Moyen-Orient, et l'émergence de l'intelligence artificielle.

Les travailleurs accordent également une grande importance à la cybersécurité, mais sont plus préoccupés par les prix énergétiques élevés et l'inflation. Cela s'explique par le fait que ces thématiques "pourraient avoir un impact direct sur la vie personnelle et le bien-être financier" des travailleurs, analysent la FEB et Ageas. Alors que les chefs d'entreprises sont plutôt préoccupés par "des tendances susceptibles d'avoir un impact direct sur la gestion des entreprises et sur la stabilité économique en général".