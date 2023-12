L'OMS recommande d'augmenter les taxes sur l'alcool et les boissons sucrées

"L'OMS recommande que les accises s'appliquent à toutes les boissons sucrées et boissons alcoolisées", indique un communiqué rendu public à Genève.

Selon l'OMS, 2,6 millions de personnes par an décèdent à cause de la consommation d'alcool, et plus de 8 millions en raison de la consommation de produits néfastes pour la santé.

"L'imposition de taxes sur l'alcool et les boissons sucrées réduira ces décès", a assuré l'OMS.