L'UCM lance une "cellule d'orientation" et des outils pour le bien-être des indépendants

L'Union des classes moyennes (UCM), organisation représentant les indépendants et PME francophones, a dévoilé jeudi sa nouvelle "cellule orientation bien-être" destinée à sensibiliser les indépendants et dirigeants sur ces enjeux de santé. Une application, des ateliers formatifs et d'autres outils sont notamment proposés aux adhérents.

Une étude menée par l'UCM auprès de 720 indépendants indiquait en 2022 que plus d'un sur deux était à un niveau de stress "élevé" en fin de journée et que plus de la moitié se sentait isolé. Face à ce constat, l'organisation a mis en place une "cellule d'orientation bien-être", destinée à informer les indépendants sur les solutions leur permettant d'améliorer leur bien-être et leur état de santé mentale.

Les équipes de l'UCM ont ainsi été formées à cette question particulière et peuvent désormais orienter les personnes qui les contacteraient vers l'aide la plus appropriée, par téléphone ou par e-mail. Les indépendants peuvent également remplir un questionnaire, réalisé en collaboration avec un observatoire français s'intéressant à la santé des entrepreneurs, sur leur état de stress et de satisfaction. En cas de réponses négatives, les personnes concernées pourront être suivies par des professionnels de la santé.