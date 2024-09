A Marseille, une action de blocage en mer contre la "pollution" des navires de croisières

Au moins trois navires de croisière et un ferry depuis la Corse ont dû attendre en mer, en raison de cette action, rare dans un des plus grands ports de France, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Deux autres navires de croisières dont le MSC World Europa, 6e plus gros paquebot au monde (plus de 2.600 cabines, 6.000 passagers, 13 restaurants, un centre commercial) et le Costa Smeralda qui devaient en principe accoster à Marseille samedi matin ont dû patienter au large et ont pu finalement entrer au port aux alentours de 09H30 du matin. Un ferry venant de Corse a dû lui aussi attendre.

Sur leurs kayaks gonflables, alignés, la vingtaine d'activistes équipés de gilets de sauvetage avaient déployé des banderoles comme "ça sent le gaz" ou "on est très en colère contre MSC Croisières".

Stop croisières dénonce "la pollution de l'air causé par ces navires, véritables villes sur l'eau", avec un impact "négatif sur la santé des populations et la biodiversité marine", a indiqué un porte-parole à l'AFP. Le collectif dénonce aussi les conditions de travail à bord.