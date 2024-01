Michaël Labro, CEO de PMSweet, désigné manager de l'année 2023

Michaël Labro, patron de l'entreprise liégeoise de macarons PMSweet, a été désigné mercredi Manager de l'année 2023 par le magazine Trends-Tendances, en collaboration avec Canal Z, lors d'une cérémonie organisée au Palais 10 de Brussels Expo. Il succède à Diane Govaerts, CEO de l'entreprise Ziegler, une entreprise leader européen en transport et en logistique.

Le nouveau manager de l'année est sorti du lot face à six autres nominés francophones: Fabrice Brion (I-care Group), François Lepot (Safran Aero Boosters), Ilham Kadri (Solvay) ainsi qu'Olivier Dufrasne, Amélie Matton et Romain Dufrasne (Ecosteryl). Le lauréat a été choisi par un jury professionnel, composé de journalistes du magazine Trends-Tendances et de spécialistes des milieux économiques.

Le titre néerlandophone est revenu à Lieve Mostrey, CEO d'Euroclear, une entreprise spécialiste du commerce international des valeurs mobilières.