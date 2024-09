Occupons le Terrain interpelle les candidats sur la bétonisation des terres agricoles

"Les communes ont un grand rôle à jouer pour protéger les plus de 50.000 hectares de terres agricoles et d'espaces verts encore urbanisables au plan de secteur", souligne le collectif.

"Nous voulons que les communes s'engagent à cesser de construire sur des terres cultivables et espaces verts, et à favoriser la rénovation des logements et bâtiments existants et les constructions sur des zones déjà artificialisées" insiste Jean Peltier, porte-parole du réseau.

Ces différents collectifs citoyens locaux promettent de faire remonter vers les électeurs le positionnement des différentes listes interrogées sur ces thématiques "pour qu'ils et elles votent en leur âme et conscience".