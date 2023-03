Offre de trains adaptée du 1er au 16 avril, période de congés scolaires pour certains

Du 1er au 16 avril, la circulation des trains sera modifiée en raison des congés scolaires qui ont lieu dans l'enseignement supérieur partout dans le pays ainsi que les écoles primaires et secondaires néerlandophones, germanophones et internationales.

Concrètement, la SNCB a comparé la fréquentation et la capacité des différents trains en Wallonie ou traversant plusieurs régions. La fréquence ne devrait pas être affectée, a souligné la société ferroviaire qui a veillé à maintenir les trains fréquentés par les écoliers ou étudiants qui ne sont pas en congés.

Infrabel prévoit également durant cette période des travaux de grande envergure sur le réseau. La circulation des trains sera notamment interrompue du 1er au 9 avril entre Nivelles et Bruxelles-Midi et entre le 8 et le 16 avril entre Ottignies et Bruxelles-Midi.

"Nous conseillons aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage sur leur téléphone ou leur ordinateur avant de partir", a conclu Mme Hiernaux.