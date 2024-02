Orange conclut 2023 avec des résultats supérieurs aux attentes

Outre le chiffre d'affaires, Orange pointe également une progression du nombre de clients mobiles et câble, respectivement de 4 et 5,5% sur un an. Le groupe compte ainsi, au deuxième semestre 2023, une base de 3,3 millions d'abonnés sur mobile et de 987.000 clients sur le câble.

Le bénéfice brut (EBITDAaL) reste par contre stable à 451,3 millions d'euros sur l'année, soit un résultat légèrement supérieur aux objectifs annoncés de 430 à 450 millions pour 2023. Le groupe explique ce résultat par "une maîtrise rigoureuse des coûts" malgré "l'impact de l'inflation".