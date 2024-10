Polluants éternels: l'usine Daikin, près de Lyon, relance un atelier controversé

- Filtres "absolus" -

"Les avis émis se disent majoritairement défavorables" à l'extension de l'usine, mais "beaucoup" portent sur "la problématique globale" des PFAS, explique mardi la préfecture dans un communiqué.

Jonathan WALTER, Sabrina BLANCHARD

Sur la base de ces éléments, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a signé un nouvel arrêté qui "a été renforcé (plafond d'émissions, fréquence de surveillance, délais de substitution) répondant ainsi aux préoccupations exprimées".

Le texte impose notamment un contrôle des rejets d'air du site tous les six mois, et non plus une fois par an, et exige de ramener à deux ans, et non trois, le délai de substitution d'un nouveau PFAS utilisé dans cette usine, le bisphénol AF.