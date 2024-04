Procès de l'accident du TGV Est: fin des auditions des premiers prévenus

"Je n'avais rien à voir et je n'avais rien à dire concernant la conduite du train", a soutenu vendredi Philippe B., 65 ans, le technicien de Systra - la société maître d'oeuvre des essais - chargé de renseigner le conducteur sur les particularités de la voie.

Dernier prévenu interrogé avant une pause des débats - le procès reprendra le 22 avril -, Philippe B. est apparu extrêmement anxieux à la barre, serrant compulsivement ses mains pendant toute son audition.

Il était dans la cabine de pilotage le jour de l'accident aux côtés des deux autres prévenus: Francis L., 64 ans, le "cadre traction" (CTT) de la SNCF chargé de donner au conducteur les consignes de freinage et d'accélération, et Denis T., 57 ans, le conducteur de la rame accidentée, interrogés mardi et jeudi.

Si la fiche d'embauche de Philippe B. - un ancien conducteur de TGV - indiquait qu'il devait simplement être "en charge de renseigner l'équipe de conduite SNCF sur les particularités de la ligne", qu'il affirme "connaître par coeur", le tribunal a relevé que son rôle effectif allait bien au-delà.