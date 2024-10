Pyongyang confirme avoir dynamité des anciennes voies de communication vers le Sud

La Corée du Nord a confirmé jeudi avoir dynamité mardi les deux routes et voies ferrées menant vers "l'Etat hostile" de Corée du Sud, autrefois utilisées pour les échanges transfrontaliers, a rapporté l'agence officielle KCNA.

Ces voies de communication, qui étaient les seules à avoir été un jour rouvertes depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, "ont été complètement bloquées au moyen d'explosions", a écrit KCNA, confirmant des informations diffusées mardi par l'armée sud-coréenne.

"Il s'agit d'une mesure inévitable et légitime, prise en application des exigences de la Constitution de la République populaire et démocratique de Corée qui définit clairement la République de Corée comme un Etat hostile", a affirmé KCNA, désignant la Corée du Nord et la Corée du Sud par leurs noms officiels.