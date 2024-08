Travaux de rénovation de la piste 01/19 à Brussels Airport

"Après une importante rénovation de cette piste en 2016, la couche supérieure de l'asphalte doit aujourd'hui être remplacée. Les travaux incluront également l'installation de nouveaux câblages par endroits et de nouveaux caniveaux visant à améliorer le drainage de la piste. Au total, 126.650 m² d'asphalte seront remplacés", explique l'aéroport.

La piste restera fermée au trafic durant les travaux. Ils seront réalisés entre 05h00 et 23h00. Du vendredi 23 au lundi 26 août, les travaux se poursuivront exceptionnellement pendant la nuit. En raison de la proximité du chantier à l'intersection avec la piste 25L/07R, celle-ci sera également fermée deux jours, les 24 et 25 août, et jusqu'à 05h30 le 26 août, par mesure de sécurité.