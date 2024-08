Un bénéfice en baisse pour la Sipef au premier semestre

Le groupe conserve une situation financière "très saine", affichant un actif total de 892,967 millions de dollars et une position financière nette limitée à -14,53 millions de dollars.

L'entreprise poursuit son développement à Sumatra, en Indonésie, où elle a planté 29.000 hectares supplémentaires et finalisé, courant 2024, la construction d'une deuxième usine d'huile de palme.

Basée à Schoten et cotée sur Euronext Bruxelles, la Sipef est spécialisée dans la production d'huile de palme et de ses dérivés, ainsi que de bananes, de caoutchouc naturel et autres produits agricoles. Le groupe emploie plus de 23.000 personnes à travers ses filiales en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Côte d'Ivoire, et est également présent à Singapour depuis 2021.