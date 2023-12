Un dixième des Belges recevront moins de folders publicitaires l'année prochaine

À partir de janvier, 450.000 ménages belges ne recevront plus leurs folders publicitaires habituels dans la boîte aux lettres chaque semaine, mais 38 fois par an, d'après l'entreprise de distribution BD Media qui a modifié la fréquence de distribution des prospectus. Les 90 % de foyers restants continueront à recevoir chaque semaine un paquet de folders publicitaires groupés. Un peu moins de 50.000 ménages, situés dans des zones difficiles d'accès, ne recevront en revanche plus de brochures hebdomadaires l'année prochaine.