Un grand débat politique dans le cadre du festival Nourrir Liège au mois d'avril

Le festival de la transition alimentaire "Nourrir l'Humanité" revient cette année encore en région liégeoise. A Liège même, cette nouvelle édition de ce festival de la transition alimentaire se déroulera du 11 au 21 avril prochain. De nombreuses activités variées sont prévues, avec pour thèmes phares les circuits-courts, la défense des terres agricoles ou encore la durabilité, ont annoncé mercredi les organisateurs, Arsenic2 et ses partenaires territoriaux.

Spectacles, conférences, tables rondes, ateliers, chantiers collectifs maraîchers, concerts, dégustations, jeux, concours, balades, et bien d'autres initiatives seront ainsi proposés pour interroger et débattre collectivement sur les modes de production et de consommation alimentaires.

Cette année, le Festival Nourrir Liège s'associe au Festival Rêve Général au Sart Tilman, avec notamment la Maison de L'Alimentation Durable et Inclusive de Liège (MAdiL) et de nombreux partenaires qui seront présents au Village "Nourrir le débat" le 18 avril, qui constituera l'un des points forts de l'évènement.