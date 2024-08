Un navire de dragage de Jan De Nul bloqué au Mexique depuis 10 mois

Le navire de dragage Zheng He de Jan De Nul est toujours immobilisé en mer, 10 mois après sa saisie par les autorités mexicaines et malgré une décision de justice favorable, dénonce le groupe jeudi. L'entreprise assure cependant que le personnel à bord est sain et sauf.

Les autorités mexicaines ont fouillé et saisi le navire le 1er novembre 2023, alors qu'il se trouvait dans le port de Tampico. Selon l'entreprise, le navire venu des Bahamas faisait escale au Mexique afin de changer d'équipage, évacuer les déchets et assurer sa maintenance. Il devait retourner aux Bahamas en décembre, après la saison des ouragans.

Selon les autorités mexicaines, le Zheng He devait cependant être considéré comme une marchandise étrangère, et il fallait donc payer pour son importation sur le territoire mexicain. Une classification que Jan De Nul qualifie "d'illégale et jamais vue". Mi-février, le navire a été déclaré propriété des autorités fiscales mexicaines et la société de dragage a été condamnée à une amende d'environ 78 millions d'euros.