Un tiers des bureaux de poste fermés à Bruxelles et en Wallonie

La grève chez bpost touchait jeudi principalement la Wallonie et Bruxelles où environ un tiers des bureaux étaient fermés, a précisé une porte-parole de l'entreprise postale. La Flandre est nettement plus épargnée par cette grogne syndicale : seuls cinq bureaux de la région anversoise ont gardé portes closes.

Malgré la grève, bpost a pu effectuer presque toutes ses livraisons de journaux jeudi matin. La distribution du courrier n'a pas non plus connu de remous majeur avec 90% du personnel wallon et flamand qui était sur le pont. Ce taux est plus réduit dans la capitale, avec 70% de travailleurs actifs.

Quelques grévistes sont également recensés dans les centres de tri, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'activité postale de fin de journée. "Nous faisons tout pour limiter les perturbations", assure la porte-parole.