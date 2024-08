Un trafic très dense attendu sur les routes européennes en raison du retour de vacances

En France, les routes seront chargées de vendredi à lundi. Samedi est un jour rouge dans toute la France. Les difficultés seront concentrées entre 8h et 17h. Dans l'ouest et le nord de la France, on annonce une affluence exceptionnelle avec des embouteillages monstres (noir). Il faut s'attendre à des bouchons sur la A25 entre Bergues et Lille et sur la A13 de Caen à Paris, entre 11h et 16h.

Dimanche, les prévisions annoncent de nombreux problèmes sur les routes de France. Lundi, la circulation restera dense, avec des files plus courtes

Le trafic routier sera également dense en Allemagne, Suisse Autriche, Italie et Espagne.