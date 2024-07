Une quatrième hausse pour le BEL 20

Après avoir regagné 1,33% en trois séances consécutives de hausse, l'indice BEL 20 devait gagner 0,47% supplémentaire en terminant à 3.957,79 points jeudi. Treize de ses éléments étaient en hausse, emmenés par Elia (88,80) et UCB (141,65) qui progressaient de 1,54 et 1,36%.

KBC (67,14) et Azelis (17,10) suivaient avec des mieux de 1,30 et 1,06% alors que Umicore (14,14) et Lotus Bakeries (9.670) reperdaient 1,39 et 0,82%.

arGEN-X (404,40) était positive de 0,15% alors que Solvay (34,06) et Syensqo (84,17) cédaient 0,23 et 1,45%.