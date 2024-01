Vingt ans après, le mystère non résolu du Bugaled Breizh

Accident de pêche ou accrochage avec un sous-marin? Le naufrage du chalutier Bugaled Breizh, qui a coûté la vie à cinq marins bretons dans la Manche en 2004, reste inexpliqué 20 ans après le drame.

"On chavire, viens vite, on chavire, fais vite!" Il est 12H25 GMT (13H25 heure française), ce 15 janvier 2004, lorsque l'appel de détresse du Bugaled Breizh retentit sur les ondes VHF, alors qu'il se trouve au sud du Cap Lizard, dans les eaux internationales entre la France et la Grande-Bretagne.