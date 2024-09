Wall Street termine en ordre dispersé, morose mais sans conviction

Le Dow Jones a grignoté 0,09%, l'indice Nasdaq a abandonné 0,30% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,16%.

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mercredi, dans un marché préoccupé par la santé de l'économie américaine mais qui ne veut pas s'engager avant la publication d'un rapport crucial sur l'emploi, vendredi.

Dans la foulée, les opérateurs ont recalibré leurs attentes en matière de politique monétaire et attribuent désormais une probabilité de 45% à l'hypothèse d'une baisse de taux d'un demi-point à l'issue de la prochaine réunion de la banque centrale américaine (Fed), mi-septembre.

Quant aux licenciements, ils ont bondi de 13%, à leur plus haut depuis mars 2023.

Cette impression a été renforcée par un rapport du ministère du Travail, selon lequel le nombre des offres d'emplois est tombé, en juillet, à son plus bas niveau depuis janvier 2021.

La dégradation des conditions économiques a pénalisé les valeurs dites cycliques, c'est-à-dire sensibles à la conjoncture, comme le constructeur d'engins de chantier Caterpillar (-1,03%) ou l'équipementier sportif Nike (-0,37%).

Elle a aussi plombé encore un peu plus les cours du pétrole et les grands noms de l'énergie, tels ExxonMobil (-1,22%) et Chevron (-1,79%).

Après leur dégringolade de mardi, les semi-conducteurs ont repris du poil de la bête, à l'exception notable de Nvidia, qui a encore lâché 1,66%.