Zalando relève ses prévisions

Ainsi, le volume d'affaires de l'entreprise de vente en ligne spécialisée dans la mode a crû de 7,8% à 3,5 milliards d'euros au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 2,4 milliards d'euros et l'Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté est passé de 23 à 93 millions d'euros.

Zalando estime le nombre de ses clients actifs à plus de 50 millions.

Le site de vente de vêtements et chaussures s'attend désormais à voir son volume d'affaires croître sur l'ensemble de l'année entre 3 et 5%. Il misait précédemment sur une fourchette de 0 à 5%. Zalando prévoit une progression de son chiffre d'affaires de 2 à 5% (contre 0 à 5% précédemment) ainsi qu'un Ebit ajusté entre 440 et 480 millions d'euros (contre 380 à 450 millions d'euros précédemment).