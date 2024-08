À 102 ans, une dame saute en parachute pour récolter des dons pour des associations: "J'ai fermé les yeux"

Une femme de 102 ans a célébré cet anniversaire en se jetant d'un avion ! Elle a même déclaré après son saut que c'était une "mission accomplie". En effet, Manette Baillie, de Suffolk, en Angleterre, a entrepris l'exploit de collecter des fonds pour trois causes qui lui tiennent à cœur : l'"East Anglian Air Ambulance", la "Motor Neurone Disease Association" et "Benhall Village Hall".

Jusqu’à présent, elle a réussi à récolter 9.000 livres sterling sur son objectif qui est de 30.000 livres.

S'exprimant après son saut mémorable, Madame Baillie a déclaré : "Quand la porte s'est ouverte, j'ai pensé que je ne pouvais plus rien faire ou dire. Sauter simplement. Eh bien, je suppose que j'ai sauté ensuite, je me souviens que mes jambes sont sorties et c'est une sorte de flou. J'ai fermé les yeux. Nous semblions voyager à une vitesse très rapide", explique-t-elle, souriante.