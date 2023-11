Après Paris-Bruxelles à vélo, les huit livreurs "ubérisés" se mobilisent à Schuman

"Nous avons parcouru 400km à vélo pour venir soutenir cette directive, qui prévoit notamment la présomption de salariat. Cette fois-ci, les lobbyistes d'Uber ne doivent pas gagner. Il en va de la vie de millions de travailleurs", ont insisté les livreurs présents au rassemblement.

Accompagnés d'une vingtaine de personnes venues en soutien, les huit livreurs (français, anglais espagnols, italiens, autrichiens et belges) se sont rassemblés mercredi soir pour protester contre la précarité de leurs conditions de travail, en marge des négociations sur la directive européenne. Qu'ils travaillent pour Uber Eats, Deliveroo ou encore Glovo, ils dénoncent de concert "des courses de plus en plus longues pour des revenus de plus en plus faibles, sans droit, sans statut, sans protection", ont-ils indiqué dans un communiqué.