Autour d'Athènes, une montagne dévastée par les flammes et des habitants en détresse

Ed JONES

Célèbre pour son marbre, le mont Pentélique domine d'ordinaire Athènes mais est aujourd'hui à peine visible, englouti par l'épaisse fumée dégagée par l'incendie qui menace la capitale grecque et affole la population.

Originaire de la ville voisine de Marathon, évacuée par les autorités dimanche, l'assistante sociale Maria Kanavaki ne peut que se lamenter. "C'est une catastrophe. Tout a brûlé et on a peur pour la suite. Cet été a été le plus chaud. Et l'eau? Aura-t-on assez d'eau?", se demande cette femme de 55 ans.