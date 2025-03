Bientôt un concurrent pour Eurostar? Une compagnie recherche des fonds pour de nouveaux trains vers le Royaume-Uni

Le groupe Virgin souhaite lever 700 millions de livres (834 millions d'euros) pour financer une offre de trains sous la Manche, rapporte le quotidien spécialisé Financial Times. Le conglomérat du milliardaire Richard Branson souhaite ainsi entrer en concurrence avec Eurostar.

Selon le quotidien, Virgin ne serait pas le seul acteur à nourrir un intérêt pour le train sous la Manche. La société espagnole Evolyn serait même le plus gros concurrent pour l'instauration d'un tel service. Eurostar a, de son côté, indiqué que la concurrence dans le secteur de la grande vitesse illustrait la demande croissante pour un transport sur le rail en Europe.

Selon le groupe Virgin, la compagnie pourrait offrir ses premiers services en 2029. L'entreprise avait déjà exploité par le passé des compagnies au Royaume-Uni. Le chef de projet Rail au sein du groupe, Phil Whittingham, a indiqué au Financial Times que la mise sur pied d'un tel service constituait un énorme défi. "Mais nous pensons que Virgin est la bonne marque pour inaugurer une nouvelle ère en matière de transport sous la Manche."

L'entreprise souhaite relier dans un premier temps Londres à Paris et Bruxelles. Amsterdam pourrait s'ajouter par la suite.

Quelle est la fréquentation d'Eurostar à ce jour?

Eurostar établit la connexion entre Paris, Bruxelles, Amsterdam et Londres, en passant par Lille, via le tunnel sous la Manche. La compagnie a été fondée. Depuis 2023, Eurostar a fusionné avec Thalys pour former un réseau ferroviaire unique sous une marque commune, avec des liaisons étendues en Europe de l'Ouest.

En 2023, Eurostar comptabilisait 18,6 millions de passagers, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2022, retrouvant presque les niveaux d'avant la pandémie de covid-19.

En 2024,19,5 millions de passagers étaient enregistrés - un record. Ce chiffre est une hausse de 5 % par rapport à 2023. Cette croissance a été soutenue par les Jeux olympiques de Paris et une forte demande sur les lignes principales (Paris-Londres, Londres-Bruxelles).

Eurostar vise à atteindre 30 millions de passagers par an d'ici à 2030 grâce à l'acquisition de nouveaux trains et à une capacité augmentée.