Câbles rompus en mer Baltique: la Suède "n'est pas en guerre mais pas en paix non plus", selon son Premier ministre

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré dimanche que son pays n'était "pas en guerre" mais pas en paix non plus, évoquant des attaques hybrides et une guerre par procuration menée sur son sol.

"La Suède n'est pas en guerre, mais pas en paix non plus. La véritable paix, c'est la liberté et l'absence de conflits graves entre pays", a-t-il déclaré lors du Forum annuel de défense Folk och, à Salen, dans le centre de la Suède. "Nous et nos voisins sommes soumis à des attaques hybrides qui ne sont pas menées avec des missiles ou avec des soldats mais avec des ordinateurs, de l'argent, de la désinformation et des menaces de sabotage", a-t-il poursuivi. "Cette situation sécuritaire et le fait que des choses étranges continuent à se produire en mer Baltique nous conduisent à penser que les intentions hostiles ne peuvent être exclues", a estimé M. Kristersson.

Plusieurs câbles électriques et de télécommunications ont été endommagés dans la Baltique ces derniers mois. Ces dégradations, ciblant les infrastructures énergétiques et de communication, s'inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d'une "guerre hybride" menée par Moscou contre les pays occidentaux.