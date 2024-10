Charles III en Australie pour son premier long voyage depuis l'annonce de son cancer

David GRAY

Le roi Charles III est arrivé vendredi soir en Australie pour une tournée de six jours, son voyage le plus éprouvant physiquement depuis l'annonce de son cancer en février, et au cours duquel il devrait aborder les sujets environnementaux, qui lui tiennent à coeur.

Après un voyage de plus de 20 heures, le monarque de 75 ans et son épouse la reine Camilla ont atterri dans une ville détrempée par la pluie à Sydney et ont été accueillis par des dignitaires locaux et des enfants porteurs de bouquets.