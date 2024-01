Contrôles en Famenne-Ardenne : 300 véhicules contrôlés, 24 retraits de permis

La zone de police Famenne-Ardenne a mené plusieurs contrôles tout au long du week-end dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la consommation d'alcool et de drogues au volant. Plus de 300 véhicules ont été contrôlés. Vingt-quatre conducteurs se sont aussi vus retirer leur permis de conduire, a fait savoir la zone de police dimanche.

L'opération menée tout au long du week-end dans les communes de Marche, Hotton, Nassogne, Durbuy, Houffalize et Vielsalm a mobilisé 25 policiers de la zone Famenne-Ardenne, renforcés par des effectifs de la police fédérale. Les policiers ont contrôlé plus de 300 véhicules et soumis leurs conducteurs à des tests d'haleine, souligne la zone de police. Ces contrôles ont donné lieu à 24 retraits de permis pour des durées variant de 3 heures à 15 jours, en fonction des cas. Environ 8% des conducteurs contrôlés avaient consommé de l'alcool au-delà du seuil légal autorisé, précise la zone de police.

"Rappelons que la lutte contre la conduite sous influence d'alcool et de drogue est l'une de nos priorités [...]. Le but est de diminuer le nombre d'accidents avec lésions corporelles ainsi que le nombre de tués sur nos routes", souligne la zone de police par voie de communiqué.