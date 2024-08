Coulée de lave de l'Etna : l'aéroport de Catane en Sicile limite les arrivées

L'aéroport de Catane, en Sicile, a annoncé qu'il avait réduit le nombre des vols à l'arrivée dimanche, en raison d'une coulée de lave volcanique et de la fumée émise par l'Etna, plus grand volcan en activité d'Europe.

"Les passagers sont priés de vérifier le statut de leur vol auprès de la compagnie aérienne si nécessaire", a ajouté l'aéroport le plus fréquenté de Sicile, qui se trouve en contrebas du volcan.

"En raison de l'activité volcanique de ce matin", les vols à l'arrivée ont été réduits à six par heure, a déclaré l'aéroport sur son site internet.

À deux reprises en juillet, l'aéroport avait suspendu tous les vols après que des éruptions avaient projeté des cendres volcaniques sur les pistes d'atterrissage.

L'Institut national italien de géophysique et de volcanologie a signalé une "fontaine de lave" jaillissant du volcan dimanche matin, accompagnée d'un "nuage volcanique" se dispersant vers l'est et le sud-est.

Culminant à 3.324 mètres, l'Etna est le volcan actif le plus haut d'Europe. Il est régulièrement entré en éruption au cours des 500.000 dernières années.