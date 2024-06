"Des conditions difficiles et dangereuses": en Grèce, un feu de forêt près d'Athènes et des risques très élevés d'incendie dans six régions

Toutefois, les fortes rafales ont envoyé la fumée vers le centre de la capitale grecque où une odeur de bois brûlé est perceptible.

Selon les prévisions pour dimanche du ministère de la Crise climatique et de la Protection civile, un risque d'incendie très élevé (catégorie 4) est encouru par la région de l'Attique, la péninsule méridionale du Péloponnèse, l'île de Crète, les parties nord et sud de la mer Égée et la Grèce centrale. Un autre feu de forêt s'est déclaré, samedi après-midi, à Aspropyrgos, une municipalité de l'ouest de l'Attique, tandis qu'un message d'évacuation a été envoyé aux habitants des environs. Auparavant, un incendie dans la ville de Keratea, dans l'est de l'Attique, avait été maîtrisé grâce à la mobilisation massive des autorités qui avaient appelé à l'évacuation de deux villages. Dans toute la Grèce, quarante feux de forêt ont au total éclaté depuis l'aube, ont annoncé les pompiers. Après l'hiver le plus chaud de son histoire, ce pays a connu la semaine dernière sa première vague de chaleur, le mercure ayant dépassé les 44°C dans certaines régions.

En 2023, une canicule de deux semaines avait été suivie de feux de forêt dévastateurs qui avaient fait 20 morts.