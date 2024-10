Deux morts dans un nouveau naufrage d'un bateau de migrants en mer Egée

Deux personnes sont mortes et 22 ont été secourues par la police portuaire grecque lors du naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île grecque de Samos en mer Egée dans la nuit de dimanche à lundi, selon les garde-côtes.

"Les corps d'un homme et d'une femme ont été repêchés en mer tandis que 22 personnes, 20 hommes et deux femmes, ont été transférées saines et sauves à la police de Samos", a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse des garde-côtes.

Des vents forts "de six Beaufort" (60km/h) soufflaient dans cette zone de la mer Egée orientale, a-t-elle ajouté.

Samos, comme d'autres îles grecques proches des côtes occidentales turques, est un passage habituel de personnes fuyant guerre et pauvreté et cherchant à entrer dans l'Union européenne.