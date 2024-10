"Elle m'a dit qu'elle tiendrait le plus longtemps possible": Lourdes et son bébé de trois mois ont péri dans les inondations en Espagne

Lourdes María García et sa petite fille Angeline ont perdu la vie dans les inondations à Paiporta, près de Valence, alors qu’elles tentaient de se mettre en sécurité. Un témoignage poignant dévoile les derniers instants de la jeune mère.

Depuis le toit de la voiture, Lourdes a alors appelé son amie Clara Andrés, lui demandant de prendre soin de ses deux autres enfants, restés à la maison. "Elle m’a dit qu’elle essaierait de tenir le plus longtemps possible", a confié Clara au journal El Mundo, profondément émue par cet appel désespéré.

La tragédie s’est déroulée lorsque Lourdes María García, 34 ans, son compagnon Antonio Tarazona, 59 ans, et leur bébé de trois mois, Angeline, ont été pris au piège par la montée des eaux, en Espagne. Alors qu’ils tentaient de regagner leur domicile à Valence, les flots ont submergé leur voiture. Antonio, le père de famille, a raconté que leur véhicule a commencé à flotter avant de pouvoir se stabiliser contre un panneau de signalisation. Malgré cette tentative, la force de l’eau a finalement emporté la voiture et séparé Antonio de sa famille.

Le sacrifice d'une mère

Avec détermination, Clara a immédiatement entrepris les six kilomètres à pied jusqu’au domicile de son amie, où les deux enfants, Sofía et Bajix, attendaient dans l’obscurité, à l’abri, mais sans nouvelles de leur mère. L’inondation avait coupé l’électricité, rendant la situation d’autant plus difficile.

Malheureusement, vers 22h, les corps de Lourdes et de la petite Angeline ont été retrouvés sans vie. La douleur de cette perte a suscité une vague de soutien et de messages en ligne.

Antonio, seul survivant du drame

Antonio a réussi à survivre malgré la violence de la crue. Il a été secouru après s’être accroché à une clôture et se remet actuellement de ses blessures chez un ami. Malgré sa douleur physique et morale, son témoignage rappelle le courage de Lourdes, une mère qui, jusqu’au bout, a pensé à la sécurité de ses enfants.

À lire aussi Des inondations spectaculaires en Espagne virent au drame: le bilan grimpe à 95 morts, un deuil national de trois jours décrété

Les inondations à Paiporta font partie d'une série de catastrophes naturelles ayant coûté la vie à près de 100 personnes en Espagne, un bilan qui pourrait encore augmenter alors que les secours continuent de chercher des survivants dans les zones les plus touchées.