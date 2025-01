Elon Musk va s'entretenir avec l'extrême-droite allemande: "La seule à pouvoir sauver l'Allemagne de la destruction"

En tant que patron de Tesla, Musk est également l'un des plus grands employeurs du Brandebourg, un Land de l'est de l'Allemagne où l'AfD, parti d'extrême-droite allemande, obtient de bons résultats.

Elon Musk devrait s'entretenir le 9 janvier prochain sur sa plateforme X avec Alice Weidel, la patronne de la formation allemande d'extrême-droite AfD et candidate au poste de chancelier lors des élections anticipées du 23 février prochain, a-t-on appris auprès de Daniel Tapp, porte-parole de l'intéressée.

Ce n'est pas la première fois que le principal conseiller du futur président américain Donald Trump intervient dans la campagne électorale allemande. Le milliardaire a ainsi exprimé son soutien à de nombreuses reprises au parti extrémiste de droite et a même signé voici peu une tribune pro-AfD dans le journal Welt am Sonntag. Elon Musk y affirmait notamment que "l'Allemagne se trouve au bord de l'effondrement économique et culturel et que l'AfD est la seule à pouvoir sauver le pays de la destruction."