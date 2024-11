Emmanuel Macron va-t-il continuer à soutenir l'Ukraine? "Le déploiement de Nord-Coréens est une escalade grave"

"Le soutien à ce pays agressé par la Russie demeure une priorité absolue", a affirmé le chef de l'Etat français. "Le déploiement récent de Nord-Coréens sur la ligne de front est une escalade grave. Et nous continuerons de plaider pour que l'Otan et ses alliés apportent tout leur soutien à l'armée ukrainienne aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il ajouté. Pour le président français, "c'est l'unique voie vers des négociations".

Au côté d'Emmanuel Macron, le nouveau secrétaire général de l'Otan a appelé les Occidentaux à "faire plus que seulement permettre à l'Ukraine de se battre".

La Russie "ne menace pas seulement l'Europe"

"Nous devons conserver la force de notre alliance transatlantique. Le défi immédiat auquel nous sommes confrontés est le soutien à l'Ukraine", qui "se prépare pour son hiver le plus dur" depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a-t-il ajouté.

Le soutien nord-coréen apporté à Moscou illustre la nécessité du soutien des Etats-Unis, dont la propre sécurité est mis en cause, selon lui. En collaborant avec la Corée du Nord, l'Iran et la Chine, la Russie "ne menace pas seulement l'Europe mais menace aussi la paix et la sécurité dans l'Indo-Pacifique et en Amérique du Nord", selon lui.

Alors que Donald Trump reproche régulièrement aux Européens de ne pas consacrer assez d'argent à leur défense aux dépens des Etats-Unis, Emmanuel Macron a reconnu que l'Europe a "trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité".