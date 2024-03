Espagne: l'inflation accélère en mars à 3,2% sur un an

L'inflation a accéléré en Espagne en mars, s'inscrivant à 3,2% sur un an, principalement à cause de la hausse des prix de l'énergie, selon les premières estimations publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (INE).

Cette accélération de la hausse des prix à la consommation en mars succède au net ralentissement en février sur un an (2,8%), enregistré grâce notamment à une baisse des prix de l'électricité.

En mars, le principal facteur d'accélération de l'inflation a été l'augmentation des prix de l'électricité et des carburants, qui a effacé le ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, a indiqué l'INE dans un communiqué.