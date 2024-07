Explosion d'une voiture piégée à Moscou: un suspect extradé depuis la Turquie

Un Russe, suspecté d'être l'auteur d'une tentative d'assassinat à la voiture piégée qui a fait deux blessés à Moscou, a été extradé depuis la Turquie et remis à la Russie, a annoncé vendredi la police russe qui l'accuse d'avoir agi pour le compte de l'Ukraine.

"Serebriakov a été livré à la Russie et remis aux enquêteurs du Comité d'enquête", a indiqué sur Telegram la porte-parole de la police russe, Irina Volk.

Evgueni Serebriakov, né en 1995 et originaire de la région russe de Volgograd (Sud), avait quitté la Russie mercredi, dans la foulée de l'attentat, pour la Turquie où il a été arrêté le même jour à Bodrum à la demande de Moscou.

L'agence russe Ria Novosti a diffusé une vidéo du FSB (service de sécurité russe) dans laquelle le suspect dit avoir agi pour le compte "des services spéciaux ukrainiens", le SBU.

Il affirme avoir communiqué avec un certain Ilia, selon lui "un employé du SBU" qui lui aurait proposé de "liquider un officier" russe en échange de "la citoyenneté ukrainienne et une prime entre 10.000 et 20.000 dollars", selon la même vidéo.

L'affaire a été classée "particulièrement importante" par les autorités russes qui n'ont jamais révélé l'identité des victimes.