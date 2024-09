Grèce: naufrage d'un bateau de migrants en mer Egée, trois morts

Trois migrants sont morts lundi et cinq autres ont été repêchés sains et saufs après le naufrage d'un bateau gonflable au large de l'île grecque de Samos en mer Egée, a-t-on appris auprès de la police portuaire.

"Trois corps ont été repêchés de l'eau et cinq personnes ont été secourues et sont saines et sauves", a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse de la police portuaire.

Un chalutier rouillé et surchargé en provenance de Libye, avait coulé avec à bord plus de 750 personnes dont plus de 600 auraient péri, selon des estimations. On compte 104 rescapés de ce naufrage.