Grèce: nouveaux feux de forêt attisés par de forts vents

Au moins quatre feux importants se sont déclarés dans la péninsule du Péloponnèse et plus particulièrement près de la ville de Megalopoli en Arcadie et dans les départements d'Argolide, de Messénie et d'Achaïe, situés entre 150 et 250km au sud-ouest d'Athènes.

"Les conditions (météorologiques) sont extrêmement difficiles, la vitesse des vents a dépassé vendredi dans certaines régions les 95km/h (10 sur l'échelle de Beaufort), ce qui rend difficile les efforts des pilotes" des bombardiers d'eau, a indiqué le porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis.