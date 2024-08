Gros feux de forêt à Izmir, en Turquie: "Les vacanciers belges présents dans la région n'ont rien à craindre", rassure l'opérateur Tui

Des feux de forêt ont éclaté dans les districts de Menderes, Bayindir, Tire et la station balnéaire de Cesme, a annoncé le maire d'Izmir Cemil Tugay, précisant que les pompiers ont contrôlé les flammes à Cesme. Sept personnes, soupçonnées d'être liées au départ des feux de forêt, ont été interpellées dans la province d'Izmir, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya. Plusieurs bâtiments ainsi que des véhicules dans la zone industrielle d'Örnekköy, un quartier situé en banlieue nord d'Izmir, ont été carbonisés plus tôt dans la journée.

De nouveaux incendies ont éclaté et ont été partiellement contrôlés samedi soir dans la province d'Izmir, troisième ville de Turquie par sa population, située sur la côte ouest du pays, ont annoncé les autorités turques.

Pour les touristes belges présents dans la région, l'opérateur Tui se montre rassurant. "Nous avons plusieurs vols en direction de l'aéroport d'Izmir, mais la station balnéaire de Kusadasi, où se trouve tout le monde, est quand même encore à 100 kilomètres de la ville d'Izmir. Or, les incendies ont lieu dans le nord de la ville ; les gens ne remarquent donc rien", explique Piet Demeyere, porte-parole.

Rien à craindre donc, et rien non plus pour les gens qui doivent encore se rendre en vacances dans la région. "Pour les gens qui doivent encore partir, ils n'ont aucun souci à se faire, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car nous suivons la situation de près".