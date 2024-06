Il se faisait passer pour une jeune fille pour attirer ses victimes: un cyber-prédateur sexuel de 22 ans arrêté en Espagne

Exposition de matériel pornographique à des mineurs, agression sexuelle de mineure de moins de 16 ans, et sollicitation et utilisation de mineurs pour la production de matériel pornographique... Voici les faits reprochés à un homme de 22 ans arrêté en Espagne.

Il aurait utilisé des applications de chat et de jeux en ligne populaires pour contacter les victimes et s'est fait passer pour une jeune fille du même âge qu'elles, soit entre huit et neuf ans. Une fois la confiance des fillettes gagnée, il aurait interagi avec elles sur "Zangi" pour les convaincre de lui envoyer des contenus sexuels en échange d'argent virtuel.

Son arrestation et la perquisition de deux domiciles ont permis de saisir plus de 2 téraoctets d'informations stockées dans le "cloud" et sur divers supports informatiques, tels que des disques durs, des lecteurs cartes SD et des cartes mémoire, avec une capacité de stockage de plus de 400 000 fichiers de ce type.